Dießener Schützen behalten im wichtigen Wettkampf die Nerven

Plus Das Luftgewehr-Team der FSG holt trotz schlechter Voraussetzungen in der Bundesliga den Sieg gegen Fürth. Es gibt auch einen neuen persönlichen Rekord.

Eines steht vor dem letzten Wettkampfwochenende in der Bundesliga Luftgewehr schon mal fest: Direkt absteigen kann die FSG Dießen nicht mehr. Aber das Ammersee-Team kann noch auf den Relegationsplatz rutschen. Und das, obwohl man am vergangenen Wochenende den wichtigen Sieg eingefahren hat.