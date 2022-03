Dießens Trachtler feiern zwei große Jubiläen nach

In Dießen wird heuer groß gefeiert. Gleich zwei runde Geburtstagsfeste gilt es nachzuholen, die in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie ausgefallen sind.

„Mitanander feiern!“ – so heißt es Ende Juli bei den Dießener Festtagen am See. Denn der Heimat- und Trachtenverein Dießen/St. Georgen und der Spielmannszug feiern ihre runden Geburtstage nach. Vom 27. bis 31. Juli 2022 feiert der Heimat- und Trachtenverein „D’Ammertaler“ Dießen/St. Georgen e.V. sein 100-jähriges sowie der Spielmannszug sein 50-jähriges Jubiläum nach, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Steigen wird das Fest am Festzeltplatz in den Seeanlagen mit bewirtetem Festzelt, einem Trachten- und Handwerkermarkt mit breitgefächertem Angebot, guter Musik, Tanz und Tradition.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Im Jahr 2020 jährte sich der Gründungstag des Dießener Trachtenvereins zum 100. Mal sowie der des Spielmannszugs – eine Sparte des Hauptvereins – zum 50. Mal. Ein fünftägiges Festprogramm und viele andere Veranstaltungsformate waren über das Jahr geplant. Dann kam das Coronavirus und alles wurde abgesagt. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben und deshalb wird die aufregende und erlebnisreiche Vereinsgeschichte dieses Jahr in Form eines vielfältigen Festes, den Festtagen am See, unter dem Motto „Mitanander feiern!“ gewürdigt.

"100plus2 Jahre" – das kann nämlich nicht jeder von sich behaupten! Doch der Dießener Trachtenverein darf sich glücklich schätzen, da seit der Vereinsgründung Brauchtum, Heimat- und Trachtenpflege, Volkstanz, Schuhplattln sowie Musik in den unterschiedlichsten Varianten immer wieder an die jungen Generationen weitergegeben wurden und stets wird.

Der Spielmannszug des Dießener Trachtenvereins feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag nach. Foto: Anja Bach

Auch der Spielmannszug des Trachtenvereins hat jeden Grund zu feiern: "50plus2" Jahre gemeinsames Musizieren! Eine lange Zeit, die geprägt ist von Veränderungen, wie man vor allem in den letzten beiden Jahren miterleben konnte. Zunächst existierte lediglich ein Trommlerzug, der sich im Laufe der Zeit auch auf andere Instrumente erweiterte und sich heute mit Trompeten, Piccolos, Lyra und verschiedenen Trommeln in der Öffentlichkeit präsentieren kann.

Die Vorfreude auf das Fest kann steigen

Genauere Informationen hierzu folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Doch die Vorfreude dürfte steigen, schaut man sich das bereits feststehende Festprogramm genauer an:

Mittwoch, 27. Juli: Heimathitkonzert von Radio Oberland mit den Bands VoixxBradler und D’Hundskrippln – Kartenvorverkauf ab sofort auf www.trachtenverein-diessen.de

Freitag, 29. Juli: Jubiläumsabend – Bayerischer Tanzabend mit der Hochberghauser Blasmusik. Der Trachtenverein Dießen und der Trachtenverein Raisting feiern mit Paten und Partnervereinen aus Bayern, Tschechien und den USA ihre Jubiläen.

Samstag, 30. Juli: Tag der Musik - Ab 10 Uhr musikalische Unterhaltung mit verschiedenen Gruppen, nachmittags bayerische Märchenbühne, abends zum Jubiläum des Spielmannszuges Standkonzerte mit Sternmarsch sowie ein Musikwettstreit

Sonntag, 14. Juni: Treffen der historischen Trachten mit Festgottesdienst und Festumzug

Zudem findet laut Pressemitteilung des Vereins am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr ein Trachten- und Handwerkermarkt mit rund 50 Ausstellern statt, bei dem es Tradition zum Anfassen sowie Handwerk zum Erleben gibt. (ak)