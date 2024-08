Vor 20 Jahren: Dornier-Erbe landet mit Flugboot auf Ammersee

Das Spektakel, das sich am 28. August 2004 auf dem Ammersee vor Dießen ereignete, spielte sich vor den Augen tausender Besucherinnen und Besucher ab. Grund genug, an das spektakuläre Ereignis vor 20 Jahren zu erinnern: Der Luftfahrt-Unternehmer Irén Dornier landete damals mit seinem Flugboot Do 24 ATT (Baujahr 1944) auf dem Ammersee. Es war eine der vielen Zwischenlandungen auf seiner Weltreise, die der Enkel des Firmengründers Claude Dornier auf seiner Weltreise durch 60 Länder unternommen hatte.

