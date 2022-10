Dritte Rote Karte und dritte sieglose Partie in Folge für Raisting

Plus Raisting verliert bei Aufsteiger Neuhadern. Ein Platzverweis ist nicht die einzige Szene, in der SVR-Spielertrainer Hannes Franz mit dem Schiedsrichter hadert.

Mangelnde Disziplin war in den letzten Wochen ein wichtiges Thema beim SV Raisting. Der SVR kassierte immer wieder unnötige Rote Karten und machte sich damit das Leben schwer. Auch beim Gastspiel beim FC Neuhadern setzte sich dieser unerfreuliche Trend fort. Bei der 0:1 Niederlage beim starken Aufsteiger flog kurz vor Schluss Markus Riedl vom Platz. Der Aktivposten bei den Raistingern muss damit erst einmal eine Sperre absitzen und zuschauen.