Dießener Autor Simon Viktor stellt sein Roman-Debüt vor

Plus Simon Viktor aus Dießen liest aus seinem ersten Roman "Durch die Welt ein Riss". Er beleuchtet dabei eine nahezu vergessene Katastrophe wenige Wochen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ganz lässig, barfuß und mit Baseball Cap sitzt Simon Viktor (38) in der Buchhandlung CoLibri in Dießen und liest aus seinem ersten Roman „Durch die Welt ein Riss“. Er beschreibt seinen Zuhörerinnen und Zuhörern – die meisten sind deutlich älter als der Autor – mitreißend Menschen und Ereignisse aus einer Zeit, die er selbst nicht erlebt, aber großartig recherchiert hat. Seine Geschichte spielt, mit zahlreichen Rückblenden, im Jahr 1945.