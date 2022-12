Dießen will Verkehrsproblem in der Eichendorffstraße angehen

Plus Parkende Autos im Kiesstreifen und zu schnelles Fahren: Der Dießener Bauausschuss reagiert auf Anwohnerbeschwerden aus der Von-Eichendorff-Straße.

Der Bau- und Umweltausschuss des Dießener Gemeinderats reagiert jetzt auf die Beschwerden zur Verkehrssituation in der Von-Eichendorff-Straße. Am Montagabend hat sich das Gremium einstimmig für Parkbeschränkungen ausgesprochen. Auch auf die Fahrgeschwindigkeiten soll stärker geachtet werden.