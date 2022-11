Ein Dießener übersetzt Kinderbuch mit Musik von Ajay Mathur

Die Lieder des indisch-stämmigen Ethno-Musikers Ajay Mathur sind Grundlage für das Kinderbuch "Koko and the little boat". Die deutsche Fassung entsteht in Dießen.

Es geschehen ab und an Zeichen und Wunder in unserer reichlich brachliegenden kulturellen Landschaft. An dieser Stelle wird von einem kleinen Wunder berichtet – einem Kinderbuch samt Musik. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens ist der indischstämmige, seit über vier Dekaden in der Schweiz ansässige renommierte Ethno-Musiker Ajay Mathur (er gab vor drei Jahren ein Konzert im Dießener Ortsteil Bierdorf).

Den kontaktierte vor einigen Jahren ein alter Schulfreund aus der Heimat, Rakesh Dayal, inzwischen angesehener Illustrator. Der Schulfreund teilte voller Freude mit, dass Ajays letztes Album "Talking Loud" ihn emotional derart berührt habe, dass er spontan farbenfrohe Zeichnungen anfertigte. Eine Autorin war ebenfalls rasch gefunden: die in den USA geborene Texterin Mary Lou Von Wyl. So nahm das Projekt zügig seinen Lauf.

Limitierte Auflage von 200 Stück

Es steht jetzt vollendet im Handel unter dem Titel "Koko und das kleine Boot", auf Englisch "Koko and the little boat". Streng limitiert in einer Auflage von 200 Stück. Zu finden ist darauf das farbige Doppel-Vinyl mit der kompletten "Talking Loud"-Produktion, verteilt auf vier Platten-Seiten. Dazu das Buch in deutscher und englischer Sprache.

Doch worum geht es dabei eigentlich? Um den kleinen Jungen Koko, der mit seinem kleinen – sprechenden – Fischerboot ganz erstaunliche Abenteuer bestreitet. Und wie nebenbei werden, ohne dauerhaft erhobenen Zeigefinger, der jugendliche Leser und Hörerinnen an relevante gesellschaftliche Themen wie Nachhaltigkeit oder Naturverbundenheit altersgemäß herangeführt. Ein schlaues Bändchen demnach. Emotional tief berührend, auch die Herzen von Minderjährigen.

Übersetzung von Michael Fuchs-Gamböck

Aus dem Englischen übersetzt und in fließendes Deutsch gebracht wurde der ästhetische Hingucker übrigens vom in Dießen lebenden Autor (und AK-Mitarbeiter) Michael Fuchs-Gamböck. Ein hübsches kleines Weihnachtspräsent ist das geworden. Beileibe nicht nur für unter 18-Jährige. Das Buch kann unter www.ajaymathur.com bestellt werden. (AK)

