Ein E-Lastenfahrrad für das SOS-Kinderdorf in Dießen

Eine 5000-Euro-Spende beschert dem Dießener SOS-Kinderdorf ein E-Lastenfahrrad. Die Kinderdorffamilien nehmen auch an der Aktion Stadtradeln teil.

Ganz unbeschwert mit dem Fahrrad zum Einkaufen? Das können die Kinderdorffamilien ab sofort. Edeka Südbayern spendete 5000 Euro an das SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ des Landkreises Landsberg. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde davon ein motorisiertes Lastenfahrrad angeschafft. Jetzt fand die Übergabe statt.

Zuerst müsse sie noch ein bisschen das Fahren üben, denn so einfach sei es gar nicht, mit einem großen Lastenfahrrad in die Kurve zu gehen. Kinderdorf-Mutter Menekse Kaross ist sehr froh, ab sofort mit ihren kleinen Kindern ohne Auto einkaufen zu gehen oder einmal einen Ausflug an den See zu machen. Mit mehr Übung dann vielleicht auch weitere Touren.

Eine große Bereicherung, die Abenteuer verspricht

Alle Bewohner und Bewohnerinnen des SOS-Kinderdorfes in Dießen empfinden das E-Lastenfahrrad als eine große Bereicherung. Es sei nicht nur bequem und schön zu fahren, es sei dabei auch nachhaltig und verspreche Abenteuer, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem SOS-Kinderdorf. Bei der Spendenübergabe auf dem Helmut-Kutin-Platz im Kinderdorf in Dießen konnten sich Barbara Gaßner, Projektmanagement Edeka-Logistikzentrum Landsberg, und Andrea Ruprecht, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Landsberg, selbst davon überzeugen, wie sehr das Lasten-E-Bike die neuen Nutzer begeistert. „Es ist schön zu sehen, dass unsere Hilfe hier direkt bei den Familien ankommt“, freute sich Gaßner. „Gleichzeitig profitiert die Umwelt davon“, ergänzte Ruprecht.

Praktische Tipps für ein nachhaltiges Leben

Umweltschutz ist auch Yvette Dumont, kommissarische Einrichtungsleitung im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech, wichtig: „Das Thema ‚Nachhaltigkeit’ spielt in unserem Kinderdorf eine große Rolle“, kommentiert sie. „Wir haben hier eine AG, die etwa auf Reduzierung des Papierverbrauchs achtet oder regelmäßig praktische Tipps für ein nachhaltiges Leben gibt.“ Dieses Jahr ist das SOS-Kinderdorf Ammersee Lech auch wieder an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt, um für den Klimaschutz zu radeln.