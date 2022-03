Ammersee

vor 20 Min.

Ein griechischer Gelehrter in der Künstlerkolonie Holzhausen

Der Universalgelehrte Thrasybulos Georgiades fand auf dem Holzhauser Dorffriedhof seine letzte Ruhe. Vor 45 Jahren, am 15. März 1977, starb er überraschend im Alter von 70 Jahren.

Plus Der griechische Musiktheoretiker und Universalgelehrte, Thrasybulos Georgiades lebt 20 Jahre in Holzhausen am Ammersee. Vor 45 Jahren findet er dort seine letzte Ruhestätte.

Von Mariele Becher

Ein griechischer Musiktheoretiker und Universalgelehrter inmitten der Holzhauser Künstlerkolonie – Professor Thrasybulos Georgiades

