Ammersee

vor 51 Min.

Ein historischer Streifzug zur Ammerseebahn

Plus Seit 123 Jahren fahren Züge an das Ammersee-Westufer: Von einem berühmten Fahrgast, einem besonders pünktlichen Streckengeher, dem Niedergang und der Wiederentdeckung dieser Bahnstrecke.

Von Alwin Reiter

Mit der Bahn zu fahren, ist in Zeiten von Corona zum einen längst nicht mehr so entspannt wie sonst und zum anderen mit einigen Umständen verbunden. Seit Herbst gilt ja bekanntermaßen die 3G-Regel für Menschen, die ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen möchten. Aber lenken wir mal den Blick weg von den aktuellen Pandemie-Regeln und blicken in die Vergangenheit der Ammerseebahn, auf der seit 123 Jahren Züge verkehren.

