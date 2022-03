Ein kleiner Dießener hat den Bundespräsidenten als Paten

Sebastian ist das siebte Kind der Familie Knoller aus Dießen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Ehrenpate des Buben.

Zu einem ganz besonderen Termin hatte Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul die Familie Knoller eingeladen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Ehrenpatenschaft für das jüngste Kind der Dießener Familie übernommen und so wurde jetzt dazu eine Urkunde und ein Geschenk stellvertretend durch die Bürgermeisterin im Rathaus überreicht.

Mit zum Termin mit Mama Claudia Knoller und Baby Sebastian kam der zweitjüngste Spross der Familie, die vierjährige Bianca. Mit großen Augen hörte sie den Ausführungen von Bürgermeisterin Sandra Perzul zu, die ihr genau erklärte, was es mit der Patenschaft für ihren kleinen Bruder auf sich hat und wer überhaupt der Mann ist, der nun der Ehrenpate von Sebastian ist, informiert die Marktgemeinde. Die Patenschaft stehe für die besondere fürsorgende Verpflichtung des Staates kinderreichen Familien gegenüber, so Perzul. Sie habe in erster Linie symbolischen Charakter und werde von der Gemeinde beantragt, in der das siebte Kind gemeldet ist. Das Patenkind erhält eine Patenschaftsurkunde und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel ein Geldgeschenk.

Drei Mädchen und vier Jungs sorgen bei den Knollers für viel Trubel

Der kleine Sebastian ist als siebtes Kind von Claudia und Peter Knoller am 1. Dezember zur Welt gekommen. Seine älteren Geschwister, drei Mädchen und drei Jungs, sind zwischen vier und 14 Jahre alt und sorgen für jede Menge Abwechslung und Trubel zu Hause. Dabei kümmern sich die Großen aber auch schon um die Kleinen und übernehmen kleinere Tätigkeiten im Haushalt, was für Claudia Knoller eine kleine, aber entscheidende Entlastung im Alltag darstellt.

An ihre Grenzen sei sie aber im Laufe der letzten zwei Corona-Jahre gelangt. Bei vier schulpflichtigen Kindern ist es leicht nachvollziehbar, welchen großen Belastungen die Familie ausgesetzt war. Auch die Viruserkrankung selbst ist nicht an der Familie Knoller vorbeigegangen. Alle Kinder hatten Corona, auch die Eltern, im Moment seien aber alle negativ, freute sich Claudia Knoller. Wenn alles gut läuft, darf die kleine Bianca im Herbst dann endlich in den Kindergarten gehen. Die Eingewöhnung hatte sich ebenso wegen Corona verschoben.

Bürgermeisterin Sandra Perzul wünschte der Familie alles Gute, viele schöne gemeinsame Stunden und vor allem aber viel Gesundheit. (ak)

Lesen Sie dazu auch