Lieber ein Bahnhof in Wilzhofen statt einem Ausbau der B2

Plus Eine Reaktivierung des Bahnhofs in Wilzhofen fordern Wielenbacher Klimaschützer. Die Grünen-Abgeordnete Jamila Schäfer unterstützt das Vorhaben.

Klimaschutz ist schon lange ein Thema, hinzugekommen ist jetzt die Verknappung von Treibstoffen. Dies hat in Wielenbach eine Bürgerinitiative auf den Plan gerufen. Sie wendet sich gegen den vom Staatlichen Bauamt geplanten Ausbau der Bundesstraße B2 und will stattdessen einen Ausbau der Werdenfelsbahn.