Ammersee

19.03.2022

In Schondorf entsteht ein Ort der Begegnung und der Hilfe

Ein Treffpunkt und eine Anlaufstelle für Senioren des Ortes entsteht in der Bahnhofstraße 28 in Schondorf.

Plus In Schondorf entsteht im Ortskern ein Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Im Fokus stehen auch die Senioren der Gemeinde. Was geplant ist.

Von Christian Mühlhause

Noch ragen im künftigen Begegnungszentrum in der Bahnhofstraße 28 in Schondorf Kabel aus der Wand und auch die Küchenzeile und die Toilette fehlen noch. Es gibt noch einiges zu tun, bis in dem Raum im Erdgeschoss tatsächlich Veranstaltungen stattfinden können. Was geplant ist und wann es losgeht, darüber informierten die Mitglieder des Zusammenschlusses „Gemeinsam füreinander da“ (GFD) jetzt bei einem Ortstermin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen