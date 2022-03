Ein Romanschreiber aus Eching und ein Songwriter aus Herrsching

Plus Roman Politz aus Eching und Jakob Muehleisen aus Herrsching stellen im Herrschinger Kurparkschlösschen ihre neuesten Werke vor. Der eine schreibt Romane, der andere Songs.

Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt nach der Corona- Pandemie: Der Echinger Roman Politz und Jakob Muehleisen aus Herrsching gaben am Wochenende bei einer Lesung mit Musik im Kurparkschlösschen Einblicke in ihre neuesten Werke.