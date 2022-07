Ein Schamane fürs italienisch-bayerische Sommerfest in Schondorf?

Kommt ein Schamane zu einer Feier nach Schondorf? Seine Dienste wären kostspielig. Wer hinter der Idee steckt und was der Gemeinderat davon hält.

Die Gemeinden Schondorf und Boves in Italien pflegen eine Partnerschaft und feiern diese am 30. Juli mit einem italienisch-bayerischen Sommerfest. Dann soll auch ein Baum gepflanzt werden. Geht es nach einer Antragstellerin, soll aber nicht bloß eine schnöde Buche, Eiche oder Linde einfach so gepflanzt werden. Sie hatte noch eine ganz andere Idee, in der ein indianischer Schamane vorkommt, und wollte dafür vom Gemeinderat gerne 1000 Euro bewilligt bekommen.

Für das Projekt wolle die Antragstellerin mit der Stiftung Peacetree (Friedensbaum) zusammenarbeiten und mit dem Geld Indianer in der Sierra Nevada in den USA unterstützen, informierte Wolfgang Schraml (FWS). Er leitete als ratsältestes Mitglied die Sitzung, da sowohl Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) als auch sein Stellvertreter Martin Wagner (CSU) krankheitsbedingt fehlten.

Linde soll in Schondorf gepflanzt werden

Helga Gall (Grüne), die sich bei der Organisation des Sommerfestes engagiert, sagte, sie finde die Idee eines Friedensbaums grundsätzlich gut, aber in Zusammenhang mit den geplanten Feierlichkeiten unpassend. „Wir haben in Absprache mit dem Ersten und Zweiten Bürgermeister ohnehin schon eine Linde erworben, die aus privaten Mitteln finanziert wurde. Deren Pflanzung soll der erste Punkt des Festes werden.“

Schamane ist Deutscher

Hinzu komme, dass in den beantragten 1000 Euro der Baum noch gar nicht enthalten sei, führte Helga Gall weiter aus. Und der Schamane selbst sei auch gar kein Indianer, sondern ein Deutscher, der die Erlaubnis habe, dieses Ritual durchzuführen, weil er eine entsprechende Ausbildung durchlaufen habe.

Dass das ganze Vorhaben nicht zum Thema Städtepartnerschaft passe, fand auch Stefanie Windhausen-Grellmann: „Im Rahmen einer Klimapartnerschaft würde es aber passen.“ Die Gemeinde Schondorf pflegt eine solche Partnerschaft mit Puerto-Leguizamo in Kolumbien seit 2014. Mit Boves gibt es seit 2015 einen Freundschaftsvertrag und seit vergangenem Jahr eine Städtepartnerschaft.

Der Antrag, einen Schamanen einzuladen zum Fest, wurde einstimmig abgelehnt.