Ein "Sittenstrolch" in Seefeld

Mathias Tretter tritt mit seinem Programm „Sittenstrolch“ in Seefeld auf. Warum er immer neidisch war auf Komiker in Diktaturen.

Die Frage, ob man das neue Programm von Mathias Tretter gesehen haben muss, stellt sich für viele nicht. Darum gleich mal eine andere Frage: Wer kann sich noch an den herrlichen Satz „Der ist bei der Sitte“ erinnern? Kein ernst zu nehmender Krimi kam früher ohne sie aus: die Sitte. Ein beherzt verlebter Polizist in Zivil etwa, der zur Lösung eines Falles nicht das Geringste beitrug, sich aber derart ölig an eine Theke schmierte, als würde er selbst keine Perversion je verschmähen.

Die Moral in Deutschland ist gut bewacht

Diese Zeiten sind aber vorbei. Inzwischen sind Hunderttausende bei der Sitte, und das ganz ohne Krimi und Polizei, ja sogar ohne Sex. Nicht mehr lange, und die Moral wird in Deutschland genauso gut bewacht wie bei den Chinesen – so könnte man meinen. Noch fehlt deren Sozialpunktesystem, dafür haben wir Twitter, was ja in Prinzip vergleichbar ist. Was in China die Diktatur erledigt, übernimmt in unserer digitalen Welt der Mob: hier Aufrüstung, dort Entrüstung.

Welch ein fantastisches Klima für Satire, meint Mathias Tretter. Er sagt: „Ich war immer neidisch auf Komiker in Diktaturen – wenn jeder Witz dein letzter sein kann, fühlst du dich gebraucht. Soweit ist es zwar noch nicht; aber die schiere Anzahl ehrenamtlicher Bedenkenträger, die wir schon haben, zeigt doch: Selten war ein Strolch so notwendig wie heute!“ Man ahnt bereits: Das kann ja heiter werden – so sehr, dass danach wieder getwittert wird.



Tickets gibt's im Internet

Mathias Tretter mit seinem Programm „Sittenstrolch“ am Sonntag, 20. März, ab 19 Uhr im Räsonanz Seefeld. Tickets gibt es unter www.raesonanz-seefeld.de. (ak)

