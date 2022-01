Einbruch in Einfamilienhaus in Eching am Ammersee

In Eching am Ammersee wird eingebrochen. Diebe erbeuten wertvollen Schmuck. Die Polizei Dießen bittet Zeugen, sich zu melden.

In der Zeit von Sonntag, 26. Dezember, bis Dienstag, 4. Januar sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Drosselweg in Eching am Ammersee eingebrochen. Wie die Polizei in Dießen mitteilt, haben die Täter das komplette Anwesen durchstöbert und letztendlich Schmuck im Wert von etwa 25.000 Euro erbeutet. Die Einbrecher hatten die Terrassentür aufgehebelt und konnten so ins Innere des Hauses gelangen. Den dadurch entstandenen Sachschaden kann die Polizei noch nicht genau beziffern. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0 entgegen. (ak)

Lesen Sie dazu auch