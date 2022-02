Ammersee

vor 29 Min.

Eine ausgezeichnete Renovierung: Das Bader-Haus in Utting

Plus Die Eheleute Frings haben ein Anwesen in der Hofstattstraße in Utting restauriert. Die Gemeinde Utting würdigt das mit einem Preis.

Von Dagmar Kübler

„Gott schenk’ uns syne Gnad und jeden Samstag ein heiß’ Bad“ – so lautete früher ein Spruch, als der Besuch in der Badstube des Baders, der gleichzeitig oft auch als Arzt, Zahnarzt oder Friseur praktizierte, noch der Höhepunkt der Woche war – wenngleich sich nicht jeder wöchentlich ein Bad leisten konnte. Auch Utting besaß so ein Badehaus, und zwar in der Hofstattstraße 1 direkt im Dorfkern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen