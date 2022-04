Eine Welle von Schockanrufen erreicht Senioren in Dießen

Die Dießener Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern am Telefon. Im Landkreis Starnberg machen Kriminelle Beute.

Erneut versuchen Telefonbetrüger mit sogenannten Schockanrufen von Senioren hohe Geldbeträge zu ergaunern. Am Donnerstagnachmittag war dies besonders im Bereich Dießen zu beobachten, informiert der Polizeibericht der Dießener Inspektion. In den meisten Fällen gestern behaupteten die Anrufer, die Enkelin hätte angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei deswegen in Haft. Gegen Zahlung von 50.000 Euro könnte sie entlassen werden. Auf diese oder eine ähnliche Weise versuchen die kriminellen Anrufer, von den Angerufenen, meist Senioren, Geld zu erlangen.

Eine 85-jährige Gautingerin übergibt wertvollen Schmuck an eine unbekannte Frau

In Dießen wurde aktuell kein Fall bekannt, in dem den Anrufern dies gelang, allerdings wurde am Mittwochabend eine 85-jährige Frau in Gauting Opfer eines Enkeltrickbetrugs, meldete das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Der Seniorin wurde durch einen unbekannten Anrufer glaubhaft gemacht, ihr Enkel sei am Apparat und eine Angehörige habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nur durch die Zahlung einer hohen Kaution könne die Haft der Tochter abgewendet werden. Derart unter Druck gesetzt, übergab die Frau an ihrer Wohnanschrift in der Nähe des Gautinger Bahnhofs Goldschmuck im Wert von mindestens 25.000 Euro an eine unbekannte weibliche Abholerin. Dabei handelte es sich um eine junge, etwa 1,60 Meter große Frau mit kräftiger Figur und komplett schwarzer Kleidung.

Im Landkreis Fürstenfeldbruck konnte jüngst ein ähnlicher Betrug gerade noch verhindert werden. Als eine 74-jährige Frau bei ihrer Bankfiliale die geforderte Geldsumme abholen wollte, wurde eine Bankangestellte auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Um nicht auch Opfer einer solchen Betrugsmasche zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen.

fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen. Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch.

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte.

an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. (ak)

Lesen Sie dazu auch