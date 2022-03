Endlich wieder Töpfermarkt in Dießen

Plus Nach zwei pandemiebedingten Absagen präsentieren Ende Mai rund 160 Aussteller ihre Waren in den Dießener Seeanlagen. Doch mancher Keramikbetrieb kann nicht dabei sein. Das ist der Grund.

Keramikfans dürfen sich freuen: Nach den pandemiebedingten Absagen in den vergangenen Jahren wird der Dießener Töpfermarkt heuer wieder vom 26. bis 29. Mai 2022 stattfinden. Das viertägige Keramik-Festival präsentiert unmittelbar am Ammersee-Ufer rund 160 Keramiker aus rund 15 Ländern. Darunter Aussteller aus ganz Deutschland, aber auch aus Italien, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Spanien, Polen, Griechenland, Tschechien und Korea. Von Gebrauchskeramik für Haus und Garten bis zu grandiosen und abstrakten Kunstwerken reicht die reiche Palette keramischer Vielfalt.