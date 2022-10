Ammersee

vor 20 Min.

Furcht und Kritik an Gemeinde nach Randale beim Summerpark

Plus Jugendliche werfen in Utting Steine auf ein Wohnhaus. Die Anwohner fühlen sich von der Gemeinde im Stich gelassen. Bürgermeister und Dießens Polizeichef äußern sich.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Die Anwohnerinnen und Anwohner am Summerpark in Utting sind immer noch fassungslos über die Ereignisse am vergangenen Freitagabend, als mehrere Jugendliche ein Wohnhaus mit Steinen bewarfen und Polizeibeamte beleidigten. Mehrere haben sich an unsere Redaktion gewandt, weil sie sich von der Gemeinde wegen der Entwicklungen in den vergangenen Monaten im Stich gelassen fühlen. Uttings Bürgermeister und der Chef der Polizeiinspektion Dießen äußern sich zu dem Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen