Erling: Susanne Hauenstein zeigt 24 Mal Kunst im Schaufenster

Susanne Hauenstein zeigt bis Weihnachten in ihrem Atelier "Kunst am Berg" und online 24 kleine Formate.

Die Malerin Susanne Hauenstein präsentiert bis zum 24. Dezember einen Adventskalender, den Spaziergänger täglich durch ein Schaufenster beziehungsweise alle Interessierten auch online von zu Hause oder dem Büro aus betrachten können.

„Ich möchte auch in diesem Dezember wieder Erwachsene und Kinder mit meiner Kunst erfreuen und so einen kleinen kulturellen Beitrag in dieser oft schwierigen Zeit leisten,“ so die Künstlerin und Mitinhaberin von „Kunst am Berg“ in Erling/Andechs, einem Atelier mit Schaufenstern unterhalb des Klosters, das sie gemeinsam mit ihrem Partner Günter Stiegelmaier auch als Ausstellungsraum nutzt. Dieses Mal lädt sie während der kürzesten Tage des Jahres zur Besichtigung eines einen Meter mal 1,50 Meter großen Adventskalenders ein, den sie neu angefertigt und weihnachtlich bemalt hat.

Täglich kommt ein neues Bild dazu

In den Kalenderfenstern erscheint täglich ein weiteres Bild, das Interessierte auch erwerben können. Bei den Bildern handelt es sich, wie Hauenstein beschreibt, um kleinere Formate, die in den letzten Jahren entstanden sind. Viele ließen sich stilistisch wohl am ehesten der Popart zurechnen – aber auch dieses künstlerische Feld sei sehr vielseitig und decke nicht das ganze Spektrum der 24 Bilder ab, die bis Weihnachten zu sehen sind.

In der Onlineversion des Adventskalenders ergänzt Susanne Hauenstein die Bilder durch Gedanken und Erinnerungen zu ihrer Entstehung. „Damit möchte ich anderen Malenden und Kunstliebhabern wieder einmal Einblicke in meinen eigenen, kreativen Schaffensprozess geben“, so die Malerin und Dozentin für Malerei. „Schönheit gibt der Welt Sicherheit“, soll Dostojewski gesagt haben. Da wir in der Kunst immer aus Chaos Kosmos, was ja nichts anderes als Ordnung heißt, machen und diese eng verbunden mit dem Schönen ist, kann ich ihm nur zustimmen. Egal wie individuell man Schönheit nun definiert.“

Das Atelier mit den Schaufenstern befindet sich nur vier Gehminuten vom großen Parkplatz des Klosters Andechs entfernt. (ak)

