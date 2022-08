Ammersee

Der Parkplatz-Bürgerentscheid in Dießen bringt ein klares Ergebnis

Ein erstes Teilergebnis zum Bürgerentscheid über den Parkplatz an der Rotter Straße liegt vor.

Die meisten Abstimmungslokale in Dießen sind ausgezählt: Die Tendenz in Sachen Parkplatz an der Rotter Straße ist recht eindeutig.

Von Gerald Modlinger

Die ersten Teilergebnisse des Bürgerentscheids in Dießen aus zehn von 14 Abstimmungslokalen liegen seit Kurzem vor. Danach sieht es nach einer klaren Mehrheit gegen den Ausbau des Kies-Parkplatzes an der Rotter Straße aus. Nach den Teilergebnissen aus zehn von 14 Abstimmungsbezirken sprachen sich 68,6 Prozent der Abstimmenden für die Beibehaltung der jetzigen zeitweilig nutzbaren Parkmöglichkeit aus (Forderung des Bürgerbegehrens). 31,6 Prozent unterstützten den vom Gemeinderat geplanten Ausbau des Parkplatzes (Ratsbegehren). Bei der Stichfrage entschieden sich 69,1 Prozent für das Bürgerbegehren, 30,6 Prozent für das Ratsbegehren. Dieses Zwischenergebnis basiert auf rund 2000 ausgezählten Stimmzetteln aus den Wahllokalen in Dießen, St. Georgen, Dettenschwang und Riederau. noch nicht ausgezählt sind Dettenhofen und drei der vier Briefwahlbezirke. Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Bürgerentscheid in Dießen: Es geht um Parkplätze und ums Klima

