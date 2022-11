Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr in BRB-Netzen

Bauarbeiten an den Zugstrecken wirken sich auf den Fahrplan der Bayerischen Regiobahn aus. Auch die Strecke Augsburg-Weilheim ist betroffen.

Bauarbeiten der DB Netz AG bedeuten von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. November, auf den Strecken Augsburg – Weilheim und Lagerlechfeld – Augsburg Fahrplanänderungen. Es gibt Haltestellenausfälle und Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Haltestelle Augsburg-Oberhausen entfällt

Die DB Netz AG führt in diesem Zeitrahmen Bauarbeiten durch, die Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB in den Netzen Ammersee-Altmühltal und Ostallgäu-Lechfeld haben. Auf den Strecken Augsburg –Weilheim und Lagerlechfeld – Augsburg kommt es nachts zu Fahrplanänderungen, Ausfällen der Haltestelle Augsburg-Oberhausen und zu Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Augsburg-Oberhausen. Die Busse fahren zum Teil später ab und kommen später an als die Züge im Standardfahrplan.

Wie gewohnt finden Fahrgäste auf der Webseite (www.brb.de) Sonderfahrpläne zum Download. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan. Zudem gibt es auf der Webseite auch die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters mit individueller Streckenauswahl zur aktuellen und zuverlässigen Information über Großstörungen und Baustellen. (AZ)