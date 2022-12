Farbintensive Hinterglasbilder von Erwin Leinfelder in der Herrschinger Galerie Carosa

1963 eröffnet Erwin Leinfelder aus Inning die erste Schmuckgalerie Deutschlands. In Herrsching stellt er jetzt seine farbintensiven und ungewöhnlichen Hinterglasbilder aus.

Der Maler und Juwelier Erwin Leinfelder aus Inning eröffnete am 25. November in der renommierten Herrschinger Galerie Carosa eine Ausstellung seiner farbintensiven und ungewöhnlichen Hinterglasbilder. Die rund 60 geladenen Gäste der Vernissage bewunderten die über 50 ausgestellten Exponate auf drei Ebenen und genossen bei angeregten Gesprächen Kunst, Glühwein und Apfelpunsch - passend zu den originellen Apfel-Motiven, die immer wieder in Leinfelders Werken auftauchen. Am Ende des Abends freuten sich Künstler Erwin Leinfelder und Galerist Dr. Ulrich von Weidenbach über mehrere verkaufte Bilder.

In Finnland die Faszination für skandinavischen Schmuck entdeckt

In den 50er-Jahren lebte der Künstler sieben Jahre in Finnland, wo er seine Faszination für skandinavischen Schmuck und Runen entdeckte. Unter dem Namen "Kaunis Koru“ (Deutsch: "Schöner Schmuck“) eröffnete er 1963 die erste Schmuckgalerie Deutschlands, die heute als "Goldschmiede Leinfelder“ in der exklusiven Theatinerstraße in München erfolgreich weitergeführt wird.

Erwin Leinfelder (rechts) stellt in der Galerie Carosa in Herrsching aus. Mit im Bild Galerist Dr. Ulrich von Weidenbach. Foto: Sabine Thomas

Als Maler illustrierte er die Bücher "Der keltische Baumkreis“ und "Sagen vom Ammersee“. Weinende Madonnenbilder, wilde Nachtjagden von Grafen und Heiligen, ein Seespuk, Irrlichter und grausige Totenmoore sind die Themen der Bilder, in denen sich Mythologie, Brauchtum und Geschichte spiegeln.

Spagat zwischen Tradition und Moderne

Erwin Leinfelder meistert den Spagat zwischen Tradition und Moderne und hat seinen ganz eigenen Stil der Hinterglasmalerei entwickelt, den er im Rahmen der Ausstellung in der Galerie Carosa in Herrsching präsentiert.

Die Ausstellung ist bis 4. Dezember jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr in der Galerie Carosa in Herrsching, Gachenaustraße 53, zu sehen. (AK)

