Ammersee

vor 3 Min.

Fast 100 Oldtimer starten in Holzhausen die Espresso Rallye

Plus Bei der Espresso Rallye von Holzhausen nach Schrobenhausen und zurück, gehen fast 100 Oldtimer an den Start. Dabei gibt es auch so manche Rarität zu bestaunen.

Von Ulrike Reschke

Für den ersten Platz bei der Espresso Rallye wie im vergangenen Jahr hat es am Samstag nicht gereicht. Das Ziel, „keinen Schnitzer zu machen“, erfüllten Axel Kühn und Beifahrer Stephan Schuster auf dem De Tomaso Pantera nicht. Am Ende wurde es Platz zwei. Das Auto ist eine Besonderheit im breit gefächerten Starterfeld der Espressorallye. Nur 105 Stück mit Vignale-Karosserie gibt es weltweit. Der italienische De Tomaso, Erstzulassung 1976, ist beim Oldtimer-Weltverband FIVA registriert, sein Besitzer Axel Kühn aus München Mitbegründer des De Tomaso Club Schweiz. Seit mehr als zehn Jahren fahren Kühn und Schuster im Team. „Der Gag am Erfolg ist, dass man gut eingespielt ist“, sagt Beifahrer Stephan Schuster, der kurz vor dem Start noch die Streckenführung im Roadbook studiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .