Ammersee

06:02 Uhr

Fasten – eine Auszeit für Körper, Geist und Seele

Plus Von Aschermittwoch bis Karfreitag üben sich viele Menschen in Verzicht. Pater Augustinus erklärt, was es mit der Fastenwoche im Benediktinerkloster St. Ottilien auf sich hat.

Von Frauke Vangierdegom

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. In der christlichen Tradition dienen die kommenden 40 Tage der Vorbereitung auf das wichtigste Fest der Christen: die Auferstehung Jesu. Auch Jesus selbst begab sich für 40 Tage in die Wüste, um dort zu fasten und, wie es in der christlichen Lehre heißt, um sich auf seinen von Gott gegebenen Auftrag vorzubereiten. Ihren Höhepunkt und gleichzeitig ihr Ende findet die Fastenzeit am Karfreitag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

