Faun: Gräfelfinger Formation in der Gothic- und Folk-Szene erfolgreich

Heute: die Gräfelfinger Formation Faun.

1999 wird die Formation Faun ins Leben gerufen. Vor exakt zwei Dekaden hat die Gruppe aus Gräfelfing bei München das Debüt-Werk "Zaubersprüche" vorgelegt, das vor allem in der Gothic- und Folk-Szene für Aufmerksamkeit sorgte. Seitdem sind zehn weitere Studioalben in den Handel gekommen, eine Best-of-Kompilation und diverse Livemitschnitte.