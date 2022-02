Felina Beckenbauer stellt in Dießen aus: Felsen, Steine und Steingut

Plus Ausstellung Strahlende Augen bei einer kleinen Werkschau in der Radix-Reihe. Bei der Vernissage von Felina Beckenbauer zählt die Initiative ebenso viel wie die eigentliche Kunst.

Zum zweiten Mal öffnete die „Freie Kunstanstalt“ am Freitag ihre Türen für eine Künstlerin. Titel der gegenwärtigen Ausstellungsreihe ist „Radix“ (lateinisch: Wurzel), denn regional verwurzelt sollen die Kreativen sein. Das trifft auch auf Felina Lisa Beckenbauer zu: Mit Kindheitsort Windach, Schulort Utting und später Landsberg ist sie zwar keine Dießenerin. „Aber mit diesen Stationen kennt man die ganze Westcoast“, sagt die 24-Jährige gut gelaunt über ihre Verbindung mit dem Ammersee-Westufer.