Die Dießener Feuerwehr lädt zum Aktionstag

Am Sonntag lädt die Feuerwehr Dießen nach langer Pause wieder zum großen Aktionstag und wirbt dabei um neue Mitglieder. Auch die Jugendgruppe soll wachsen.

Unfallrettungen, Feuerlöschtraining, Feuerwehr-Quiz, Getränkekistenklettern, Fahrzeugschau und vieles mehr: Die Feuerwehr Dießen veranstaltet erstmals seit 2018 wieder einen Aktionstag. Am Sonntag, 18. September, ist ab 10 Uhr in den Seeanlagen ein großes Programm geboten. Am Rande des Marktsonntags in Dießen präsentiert sich die Feuerwehr mit vielen Informationen, praktischen Vorführungen, Mitmachaktionen und einem Verpflegungsstand.

„Unser vorerst letzter Aktionstag im Rahmen der 150-Jahrfeier ist schon wieder vier Jahre her und wegen Corona waren zwei Jahre lang keine Veranstaltungen möglich. Wir wollen uns an diesem Tag endlich wieder einmal der Öffentlichkeit präsentieren“, sagt Kommandant Florian König. Gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Daniel Christ und einer Organisationsgruppe wurde in den vergangenen Monaten ein Programm organisiert, das Jung und Alt ansprechen soll. Denn die Feuerwehr Dießen will an diesem Tag explizit potenzielle neue Mitglieder werben - sowohl für die Jugendgruppe als auch Quereinsteiger für den aktiven Dienst.

Jugendliche an ein neues Hobby heranführen

„Wir freuen uns über Neuzugänge in der Jugendgruppe, die für den späteren aktiven Dienst ausgebildet werden. Und auch über Quereinsteiger, die bereits erwachsen sind, aber gerne ein neues Hobby für sich entdecken möchten“, sagt Vereinsvorsitzender Daniel Christ.

Dazu wurde in den vergangenen Tagen und Wochen eine Infokampagne gestartet. „Mach mit - komm zur Feuerwehr“ lautet das Motto, das momentan viele Dießenerinnen und Dießener schon gelesen haben. „Wir haben zum Ende der Sommerferien hin im ganzen Ort zum Teil riesige Infobanner aufgestellt, um für den Aktionstag zu werben und potenzielle Neuzugänge anzusprechen“, sagt stellvertretender Vereinsvorsitzender Dominic Wimmer. Mehr noch: Ein persönlicher Infobrief wurde an bestimmte Altersgruppen adressiert, um für den Feuerwehrdienst zu werben.

Frühzeitig einem möglichen Personalmangel begegnen

Direkte Nachwuchsprobleme hat die Feuerwehr Dießen nicht. Rund 60 Aktive bewältigen jedes Jahr im Schnitt rund 180 Einsätze, bilden sich fort, halten Geräte und Fuhrpark in Schuss, bieten Ferienprogramme und vieles mehr- und das alles ehrenamtlich. Nichtsdestotrotz möchte die Feuerwehr auch in Zukunft schlagkräftig bleiben und möglichem Personalmangel schon frühzeitig begegnen. Deshalb präsentiert sich die Feuerwehr Dießen am 18. September bei ihrem großen Aktionstag mit buntem Programm.

Für Essen und Getränke an der Bootshütte (direkt neben dem Kinderspielplatz) ist auch gesorgt. (AK)