Feuerwehr St. Georgen: Auch in der Pandemie viel geleistet

Bei der Jahresversammlung der St. Georgener Feuerwehr gab es nach den Corona-Jahren Abschiede, Beförderungen und Ehrungen.

48 Feuerwehrleute haben sich vor Kurzem zur 148. Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen eingefunden. Vereinsvorsitzender Hubert Schneider, Kommandant Tobias Lochbrunner, Kassierin Lisa Lochbrunner, der Atemschutzwart sowie der Jugendwart berichteten von ihrer Tätigkeit. Außerdem gab es Neuwahlen.

Die Kassenprüfer Anton Wernseher und Rudi Wasl wurden ebenso wie die Vertrauensleute Thomas Hackl und Johannes Huger in ihren Ämtern bestätigt. Die bisherige Kassierin Lisa Lochbrunner stellte sich nicht mehr zur Wahl. Zu ihrem Nachfolger wurde Thomas Grünberger gewählt.

Abschied, Beförderung und Ehrung bei der Feuerwehr in St. Georgen: Die bisherige Kassierin Lisa Lochbrunner (linkes Bild, zusammen mit dem Vorsitzenden Hubert Schneider) wurde verabschiedet. Foto: Feuerwehr St. Georgen

Der eingetragene Verein der Feuerwehr hat 177 Mitglieder, welche sich wie folgt aufschlüsseln: 46 aktive – darunter vier Frauen –, 33 passive, 88 fördernde und elf Ehrenmitglieder. Die Vereinsarbeit umfasste coronabedingt im Berichtsjahr 2021 nur 560,5 Arbeitsstunden gegenüber 1600 bis 1800 Stunden in einem normalen Vereinsjahr.

Herbstübung auf der Dießener Schatzbergalm

Kommandant Tobias Lochbrunner berichtete, dass coronabedingt in maximaler Gruppenstärke geübt wurde. In 18 Übungen wurden 242 Übungsstunden abgeleistet, welche fast ausschließlich auf das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 abgestimmt waren. Von vier Kameraden wurde die MTA-Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt. Am Maschinistenlehrgang in Landsberg nahmen drei Feuerwehrleute teil, welche seitdem als Maschinisten eingesetzt werden. An dem selbstorganisierten Motorsägenlehrgang haben zwei Kollegen aus St. Georgen teilgenommen, die weiteren vier Kameraden waren aus den Ortsfeuerwehren.

Franz Oefele (Bildmitte) ist jetzt Ehrenmitglied der St. Georgener Feuerwehr. Foto: Feuerwehr St. Georgen

Die Leistungsprüfung „Die Löschgruppe im Einsatz“ wurde erfolgreich von neun Feuerwehrleuten abgelegt. Die Herbstübung konnte dank der Zustimmung der Eigentümer auf der Schatzbergalm abgehalten werden. Simuliert wurde der Brand eines Nebengebäudes der Alm. Johannes Wernseher gab im Auftrag von Atemschutzwart Richard Pantele bekannt, dass die Wehr derzeit über 14 Atemschutzgeräteträger verfügt. Coronabedingt besuchten im Berichtsjahr nur vier Geräteträger die Atemschutzübungsstrecke in Landsberg.

Maximilian Albert ist jetzt Atemschutzwart

Als neuer Atemschutzwart wurde Maximilian Albert ernannt. Die Summe der Übungs-, Lehrgangs- und Arbeitsstunden beläuft sich auf 1054 Stunden. Zusätzlich wurde die Wehr zu 22 Einsätzen durch die Integrierte Leitstelle in Fürstenfeldbruck alarmiert. Bei diesen Alarmierungen wurden 241 Einsatzstunden geleistet.

Kommandant und Vereinsvorsitzender ehrten Franz Demmel und Andreas Noll und Franz Oefele für 40 Jahre aktive Dienstzeit. Franz Oefele wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Maximilian Albert, Arthur Devadder, Maximilian Schneider und Andreas Steigenberger befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann stieg Johannes Wernseher auf. Der Ausflug soll in das technische Museum des Bundesgrenzschutzes in Rosenheim führen. (ak)