Film: Mit der Opernsängerin Juliane Banse durch Dießen

Plus Walter Steffen ist mit Menschen des öffentlichen Lebens in ihren Heimatorten unterwegs. Unter anderem begleitet er die Opernsängerin Juliane Banse durch Dießen.

Für „Mein Daheim – im Oberland“ begleitete Walter Steffen, Filmemacher im bayerischen Oberland, ganz besondere Menschen des kulturellen und öffentlichen Lebens mit der Kamera durch ihre Heimatorte. So die Opernsängerin Juliane Banse durch ihr Dießen am Ammersee, den Schriftsteller und Literaten Gerd Holzheimer durch sein Gauting, den Lyriker Anton G. Leitner durch sein Weßling, den Schriftsteller und Drehbuchautor Markus Fenner durch sein Bad Kohlgrub, den Schauspieler Ferdinand Dörfler durch sein Seeshaupt, die Eishockeylegende Josef „Beppo“ Schlickenrieder durch Reichersbeuern, die Clownin Susie Wimmer durch ihr Weilheim und viele mehr.