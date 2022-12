Fitness-Kette clever fit spendet an das Landheim Ammersee

Vorzeitige Bescherung im Schondorfer Landheim Ammersee: Schülerinnen und Schüler der Internatsschule freuen sich über Weihnachtsspenden der Fitnesskette clever fit aus Landsberg.

Zu Weihnachten erhielt das Landheim Ammersee, Internatsschule seit 1905, mehrere große Sachspenden von der Landsberger Fitnesskette clever fit. Es gab mehrere geschmückte Tannenbäume, Kinderbücher für Jungen und Mädchen sowie schaukelnde Sitzgelegenheiten für den Garten rund um die Bildungseinrichtung in Schondorf.

Die Freude der Viertklässler der Julie-Kerschensteiner-Grundschule beim Auspacken der vielen, großartigen Kinderbücher war den Kleinen regelrecht ins Gesicht geschrieben. Spenderin war die Frau des Gründers der Franchisefitnesskette clever fit, Aida Enzensberger, selbst Mutter von vier Kindern: "Ich weiß, wie wichtig es ist, die Fähigkeit des Lesens schon früh zu fördern." Wie sagt schon der alte Lateiner "Mens sana in corpore sano" - in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Persönlichkeitsentwicklung ist nicht nur ein Teil der DNA vom Landheim Ammersee, auch das Unternehmen clever fit hilft bei der Weiterentwicklung. "Wir unterstützen Menschen, auf körperlicher Ebene fit und gesund zu bleiben", betont Aida Enzensberger.

Lesen ist wichtig für junge Heranwachsende

Und weil Bildung und gerade Lesen so wichtig für die jungen Heranwachsenden im Zeitalter von Smartphone und Co sind, gab es als Weihnachtsgeschenk von clever fit fünf Kisten ausgesuchter Kinderbücher an die 4. Klasse der Julie-Kerschensteiner-Grundschule und eine ausgesuchte Sitzkombination, die sommers wie winters die Kinder zum Schmökern einlädt. Die Kleinen waren absolut begeistert: Anna hatte sich das "ungeheimste Tagebuch der Welt" ausgesucht, weil sie das so "cool" fand. Mario meinte, "mir gefällt besonders das Eintauchen in neue Welten am Lesen", und wieder andere standen auf Comics oder Krimis. Für jeden Geschmack war jedenfalls etwas dabei. "Lesen ist für uns eine der großen Grundkompetenzen", betonte die Direktorin Karin Taboga, "und immer, wenn ein Kind ein Buch gelesen hat, darf es in den Treppenhausmurmellauf eine Murmel stecken, das ist natürlich nochmals eine große Motivation für die Kinder, bei der Stange zu bleiben." (AZ)