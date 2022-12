Flohmarkt mit Möbeln und Haushaltswaren aus dem Orff-Haushalt

Die Orff-Stiftung baut ein neues Museum in Dießen. Doch zunächst trennt man sich von einigen Schätzen aus dem Haushalt des Komponisten Carl Orff.

Die Carl-Orff-Stiftung möchte im Frühjahr in Dießen mit dem Bau des neuen Museums beginnen. Vorher muss sie sich allerdings schweren Herzens von einigen Schätzen aus dem Haushalt der Familie Orff trennen. Damit wird am Samstag, 17. Dezember, ein Flohmarkt auf dem Orff-Grundstück am Ziegelstadel 1 bestückt.

Zum Verkauf stehen Mobiliar und Haushaltswaren, die keinen Platz in der Sammlung des neuen Museums finden können. Daher organisiert die Stiftung einen kleinen Flohmarkt bei gemütlichem Kaminfeuer und Glühwein in der überdachten Pergola des Orff-Anwesens. Es gebe einiges zu entdecken, was in anderen Haushalten Freude machen kann, heißt es in einer Mitteilung: Betten, Schränke, Kommoden, Keramik, Geschirr, Textilien, Kissen, Vasen und vieles andere hoffen, ein neues Zuhause zu finden.

Der Erlös fließt in den Bau des Orff-Museums. Der Flohmarkt beginnt um 12 Uhr und endet gegen 17 Uhr. (AZ)

