Förderkreis Schacky-Park sorgt für Verwunderung im Gemeinderat Dießen

Plus Seit 2006 belebt ein Förderverein den Schacky-Park in Dießen wieder. Als jetzt darüber im Gemeinderat berichtet wird, entstehen leichte Irritationen.

16 Jahre dauert inzwischen die Wiederherstellung des Schacky-Parks am südlichen Ortsrand von Dießen. Die Schöpfung des königlichen Kammerherrn Ludwig Freiherr von Schacky und seiner Frau aus dem frühen 20. Jahrhundert ist nach Jahrzehnten landwirtschaftlicher Nutzung inzwischen weitgehend wiederhergestellt. Im Dießener Gemeinderat wurde jetzt über die Aktivitäten des Förderkreises Schacky-Park seit 2006 berichtet. Und dabei kam es zu Irritationen zum Verhältnis zwischen Förderverein und Marktgemeinde.