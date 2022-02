Forschungsprojekt: Was der Wandel der Arbeitswelt für Dießen bedeuten kann

Plus Seit Herbst 2020 nimmt der Markt Dießen an dem bundesweiten Forschungsprojekt „Kleinstadtakademie“ teil. Jetzt sind dabei auch die Bürger gefragt.

Es ist schon wieder fast eineinhalb Jahre her, dass sich der Markt Dießen einem bundesweiten Forschungsprojekt mit dem Titel „Kleinstadtakademie“ angeschlossen hat. Jetzt schlug das Thema wieder in einer Gemeinderatssitzung auf. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) berichtete über den aktuellen Stand.