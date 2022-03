Frauentag: Die Kluft zwischen Rollenbildern und Bedürfnissen

Die Freie Kunstanstalt organisiert in Dießen anlässlich des Frauentags Vorträge, Lesungen und mehr. Es geht um die Frage, was bislang erreicht wurde und wo Handlungsbedarf besteht.

Die Freie Kunstanstalt bietet in Dießen anlässlich des Weltfrauentags am 8. März fünf Veranstaltungen rund ums Thema Feminismus an. Es werden in diesem Rahmen auch Filme im Dießener Kino gezeigt. Männer sind bei den Veranstaltungen in den Räumen der alten Schreinerei Graf, Johannisstraße 33, in Dießen ausdrücklich willkommen, informieren die Organisatoren. Der Ammersee Kurier gibt einen Überblick, was am Freitag, 4. März, und in den kommenden Tagen geboten ist.

Diskussion Zum Auftakt präsentiert Lucia Killius am heutigen Freitag einen Überblick über den Ist-Zustand der Frauenemanzipation in Deutschland. Welche Erfolge wurden errungen? In welchen Bereichen sind noch Kämpfe nötig? Wo können Frauen ansetzen?

Lesung mit humorvollen Sachbüchern in Dießen

Killius hat Soziologie, Philosophie und Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München studiert. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Gendertheorie sowie Chancengleichheit in Bildungs- und Arbeitskontexten. Simone Ketterl (Die Linke) moderiert die 19.30 Uhr beginnende Diskussion, heißt es in der Pressemitteilung der Freien Kunstwerkstatt.

Lesung Literarisch geht es am Dienstag, 8. März, ab 19 Uhr weiter: „Brüste und Eier – die feministische Bücherschau für Männer und Frauen“ heißt es dann. Vorgestellt werden humorvolle Sachbücher, wie „Die Geständnisse einer Teilzeit-Feministin“ und Literarisches, wie das aktuelle Werk der japanischen Erfolgsautorin Mieko Kawakami. Es lesen literaturbegeisterte Frauen und Männer aus Dießen. Anschließend gibt es noch Zeit für Gespräche und Drinks. Mit im Boot der Veranstaltung ist die Buchhandlung Colibri.

Ausstellung Der Mensch, geschaffen durch die Verschmelzung der Geschlechter, auf die Welt gebracht durch die Frau. Die Ateliersschau „Zygote“ von Verena Hafenbrädl, Videokünstlerin, und Natalie Wagner, freie Künstlerin, Kunstpädagogin und -therapeutin, soll Fragen nach Trennung und Verbindung der Geschlechter aufwerfen. Sie beleuchtet den Geburtsvorgang als rein weiblichen. Es geht um die Frage, ob die Auflösung der Geschlechter reine Fiktion bleibt. Beginn ist am Dienstag, 8. März, um 19 Uhr.

Film Das Kino Dießen zeigt zum Internationalen Frauentag zwei Filme: Um 18 Uhr läuft der Dokumentarfilm „Woman“ des Fotografen Yann Arthus-Bertrand und der Regisseurin Anastasia Mikova, die Frauen aus 50 Ländern getroffen haben. Sie sprechen über Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung, Vergewaltigung, aber auch vom Glück, über Liebe, erfüllte Sexualität, Mutterschaft und nicht zuletzt Bildung. Um 20.15 Uhr folgt „Die Unbeugsamen“ – ein Porträt von Regisseur Torsten Körner über jene Frauen, die gegen Männerbünde und Sexismus das Grundrecht auf demokratische Beteiligung in der Bundesrepublik erkämpfen mussten.

Politik Anlass für den internationalen Frauentag waren Streiks amerikanischer Fabrikarbeiterinnen. 1910 beschloss die internationale sozialistische Frauenkonferenz einen jährlichen weltweiten Frauentag, der im folgenden Jahr erstmals stattfand. In diesem historischen Kontext steht Rosa Luxemburg, die weibliche Theoretikerin der sozialistischen Linken, die von ihren Gegnern als Frau, Migrantin und Jüdin diffamiert wurde. Ihr Leben und Werk und ihre Bezüge zur Frauenbewegung wird der Journalist Peter Bierl vorstellen. Die Veranstaltung in Kooperation mit der Mittwochsdisko findet am Mittwoch, 9. März, ab 19.30 Uhr statt.

Feminizide Am Donnerstag, 10. März, geht es ab 19.30 Uhr um Feminizide in Deutschland. Jeden dritten Tag wird eine Frau getötet – weil sie eine Frau ist. Bei der Diskussion wird über Ursachen gesprochen, ihre materielle Grundlage sowie die kulturelle Untermauerung, genannt Patriarchat. Anhand lokaler Fallbeispiele und Fakten soll es um den Zustand vor Ort gehen und letztendlich darum, was man dagegen tun kann. Die Referentin Penelope Kemekenidou ist Sozialistin, arbeitet als Kampagnenleitung bei Change.org und ist Mitbegründerin von Gender Equality Media e.V., einem Verein, der sich gegen sexistische Berichterstattung einsetzt. Die Moderation übernimmt Liane Bissinger. Ausrichter sind die Freie Kunstanstalt und die Mittwochsdisko.

Workshop für Frauen in Dießen zum Thema Finanzen

Workshop Den Abschluss bildet am Freitag, 11. März, ein dreistündiger Workshop zur finanziellen Unabhängigkeit der Frauen, der um 15 Uhr beginnt. Frauen sind heute in nahezu jedem Lebensbereich gleichberechtigt. Trotzdem gibt es erhebliche Unterschiede. Frauen leben im statistischen Durchschnitt deutlich länger als Männer, sind aber viel öfter von Altersarmut bedroht. Genau deshalb sollten Frauen die eigenen Finanzen selbst in die Hand nehmen. Im Workshop geht es darum, wie Frauen in jeder Lebensphase am besten mit Geld umgehen sollten, um nicht ökonomisch abhängig von Männern zu werden. Die Referentin Annika Peters ist zertifizierte Finanzplanerin sowie Geschäftsführerin und Beraterin bei der Firma "FrauenFinanzBeratung". Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Eine Anmeldung per Mail an post@veronikapeters.de ist erforderlich.

Bei allen Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, schreiben die Organisatoren in ihrer Mitteilung. (ak)