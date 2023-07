Freie Schifffahrt für Einser-Schüler auf Bayerns Seen

Wer eine Eins im Zeugnis vorweisen kann, darf mit der Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt kostenlos fahren.

„Abschalten vom Schulalltag und die Schönheit der bayerischen Seen genießen! Wir belohnen auch in diesem Jahr unsere Schülerinnen und Schüler mit einer ‚Eins‘ im Zeugnis für ihre herausragenden schulischen Leistungen mit kostenlosen Fahrten an Bord der Bayerischen Seenschifffahrt. Zeugnis einpacken, an der Kasse vorzeigen, Einsteigen und die wunderschöne Natur Bayerns erleben!“ kündigt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker an.

Die "Einserfahrten" können in den gesamten Sommerferien genutzt werden

Bayerische Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 17 Jahre erhalten als Anerkennung für sehr gute Noten in den bayerischen Sommerferien Freifahrten auf allen Linienschiffen am Königssee, Starnberger See, Ammersee und Tegernsee, wenn sie in Begleitung eines voll zahlenden Familienmitglieds sind. Die Vergünstigung gilt während der gesamten bayerischen Sommerferien und kann beliebig oft genutzt werden. Für die „Einserfahrten“ muss der Schüler oder die Schülerin nur das Zeugnis oder eine Kopie an der Schiffskasse vorlegen.

Unabhängig davon erhalten die diesjährigen Schulabsolventinnen und Schulabsolventen laut Pressemitteilung im Sommer weiterhin kostenlose Mitfahrten auf den Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt bei Vorlage des Sommerpasses 2023. Ferner gilt für sie gegen Vorlage des Sommerpasses freier Eintritt in die Schlösser, Residenzen und Burgen der Bayerischen Schlösserverwaltung und in die Staatlichen Museen und Sammlungen in Bayern. Informationen zum Fahrplan der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH sowie weitere wertvolle Tipps finden Sie unter www.seenschifffahrt.de. (AZ)

