Neue Sprecherin für die Grünen in Schondorf

Der Ortsverband Schondorf-Greifenberg der Grünen hat bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung eine neue Sprecherin bestimmt. Die neue Sprecherin ist schon seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv und war zwölf Jahre lang auch Gemeinderätin.