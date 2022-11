Ammersee

vor 33 Min.

Fünf Künstler suchen ihre Wurzeln im Dießener Taubenturm

Plus Verwandtschaften sind das Thema der Ausstellung "Rhizome – Ich – Ahne", mit der der Dießener Heimatverein den diesjährigen Ausstellungzyklus im Taubenturm beschließt.

Von Uschi Nagl

Verwandtschaften sind das Thema der Ausstellung "Rhizome – Ich – Ahne", mit der der Heimatverein den diesjährigen Ausstellungzyklus im Taubenturm beschließt. Fünf Künstler, die am Ammersee leben und in deren Familien es bereits in der Vergangenheit Künstlerinnen und Künstler gab, stellen – quasi gemeinsam mit ihren Vorfahren - aus.

