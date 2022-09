Fünf Tage „magische Live-Momente“ bei der Orla in Weilheim

Mit einem Jahr Verspätung findet heuer die 23. Oberlandausstellung in Weilheim statt. 200 Teilnehmende zeigen ihre Angebote. Der Ammersee Kurier verlost Eintrittskarten.

Die Frage, ob Verbrauchermessen angesichts der rasanten Entwicklung des Internets noch zeitgemäß sind, beantwortet Josef Albert Schmid von der „JWS Messe- und Ausstellungsorganisation“ in Mörslingen, die die Weilheimer Oberlandausstellung (Orla) organisiert, beim Pressegespräch vor der Eröffnung mit einem klaren „Ja“.

Der wesentliche Vorteil einer Messe liege darin, dass man nicht wisse, was einen erwarte. Während man bei der Suche nach einem Produkt im Internet nur dieses Produkt finde, laufe man beim Bummel durch Messehallen an vielen Dingen vorbei, die man nicht erwartet hätte.

So komme man auf ganz neue Ideen. Schmid nennt das zufällige Zusammentreffen in der realen Welt „die magischen Live-Momente“.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eröffnet die Orla

Nachdem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die 23. Oberlandausstellung eröffnet hat, haben die Besucher 200 Mal die Gelegenheit, einen solchen magischen Moment zu erleben.

Fünf Hallen sind den Themenbereichen „Bauen und Wohnen“, „Holz“ und „Energie“ zugeordnet. Einen Schwerpunkt bildet hier aus gegebenem Grund das energiesparende Bauen und Heizen. Hier präsentieren sich unter anderem Unternehmen, die Holzhäuser bauen und Holzheizungen installieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Heizen mit Wärmepumpen, die durch die Nutzung von Umgebungswärme den Stromverbrauch von Heizungen drastisch reduzieren. Außerdem sind Umkehrgeräte zu sehen, die nicht nur im Winter zum Heizen, sondern in heißen Sommern auch zum Kühlen genutzt werden können.

Lesen Sie dazu auch

Der Gesundheit ist wieder eine eigene Halle gewidmet. Dort informiert das Gesundheitsamt unter anderem über Händedesinfektion und über Impfungen - nicht nur gegen Corona. Zudem präsentieren sich hier Selbsthilfeorganisationen. Von der Polizei gibt es Tipps, wie man sich vor Taschendieben und Telefonbetrügern schützt.

Escape-Room und digitale Schnitzeljagd

Bewirtet werden die ORLA-Besucher im Selbstbedienungsbierzelt, in dem es die üblichen Gerichte gibt, und in einem „Street Food“-Bereich, wo das Angebot von der neapolitanischen Pizza bis zur veganen Bowl reicht. Ein Händler aus der Partnerstadt Narbonne bietet französischen Käse an, Kaffee und Kuchen gibt es im Café der Landfrauen.

Auch für Unterhaltung ist wieder gesorgt. Im Festzelt spielen Blaskapellen und junge Bands, es treten Goaßlschnalzer auf, und Trachtenvereine zeigen traditionelle Tänze.

Für Jugendliche bietet der Kreisjugendring unter anderem einen Escape-Room und eine digitale Schnitzeljagd. Für Schwindelfreie ist ein Hochseilgarten aufgebaut.

Eigentlich wäre die Verbrauchermesse schon 2021 fällig gewesen, die Pandemie hat dies jedoch verhindert. Wie es in den kommenden Jahren weitergeht, kann Schmid noch nicht sagen. „Wir fahren auf Sicht“, so der Organisator zur Planung der weiteren Ausstellungen.

Über die Zukunft der Orla wird noch nachgedacht

Die 23. Orla ist vom 29. September bis 3. Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis für einen Erwachsenen beträgt fünf Euro, für Jugendliche, Gruppen und Dauerbesucher gibt es Ermäßigungen. Für Autofahrer stehen an den arbeitsfreien Tagen Parkplätze der Firmen „Zarges“ und „Bauer“ sowie am Bahnhof zur Verfügung. Von der Westseite des Bahnhofs fährt ein kostenloser Pendelbus im 10-Minuten-Takt zum Ausstellungsgelände auf dem Volksfestplatz an der Wessobrunner Straße.

Der Ammersee Kurier verlost drei mal zwei Karten für die Oberlandausstellung. Wer am Dienstag, 27. September, zwischen 10 und 10.15 Uhr unter der Telefonnummer 08807/924000 anruft, kann sich mit ein bisschen Glück seine Eintrittskarten sichern. Die Gewinner können ihre Karten dann zu den üblichen Öffnungszeiten des Ammersee Kuriers in Dießen abholen.