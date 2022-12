Für den Staatswald in Dießen gibt es einen neuen Förster

Tim Brommer ist der Nachfolger von Stefan Bauernfeind, der 35 Jahre Förster in Thaining war. Zum Revier gehören auch die staatlichen Wälder in Dießen.

Seit Oktober betreut der Förster Tim Brommer die Staatswaldflächen des Forstreviers Thaining. Er übernimmt die Aufgabe von seinem Vorgänger Stefan Bauernfeind, der im Revier seit 1987 tätig war. Das meldet der Landsberger Betrieb der Bayerischen Staatsforsten.

"Ich freue mich auf die Arbeit im Revier, auch wenn der Klimawandel und seine Folgen eine riesige Herausforderung in den kommenden Jahren darstellen werden“, wird Tim Brommer in einer Mitteilung zitiert. Zu dem über 1800 Hektar großen Revier gehören Staatswaldflächen bei Schwifting, Thaining, Ludenhausen und zwischen Dießen und Rott. "Es ist mit seinen ökologisch wertvollen Wald- und Moorflächen eines der vielseitigsten Reviere des Forstbetriebes Landsberg“, betont dessen Leiter Robert Bocksberger.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Tim Brommer wird das Forsthaus in Thaining beziehen, das jedoch noch energetisch saniert wird. Für das neue Revier hat er sich aus seinem bisherigen Staatswaldrevier bei Neuburg an der Donau erfolgreich nach Thaining beworben. "Das kommt mir auch privat entgegen“, freut sich Brommer.

Auch in seiner Freizeit ist der neue Förster gerne draußen

Die nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen liegt ihm besonders am Herzen. Ein Schwerpunkt ist die Fortsetzung des Waldumbaus hin zu strukturreichen Mischbeständen mit mehreren Baumarten. In seiner Freizeit ist der junge Forstmann, der vor seinem Studium in Weihenstephan bereits eine Forstwirtsausbildung durchlaufen hat, gerne in den Bergen oder auf dem Fahrrad unterwegs.

Im Wald kann er auf der Arbeit seines Vorgängers Stefan Bauernfeind aufbauen. Dieser hatte das Revier 35 Jahre lang geleitet. Bereits seit dieser Zeit wurde der Waldumbau von der Fichte hin zu Tanne und Laubhölzern vorangetrieben, informiert der Forstbetrieb weiter.

Lesen Sie dazu auch

Der naturnahe Wald ist in Thaining schon viele Jahre ein Anliegen

Neben dem Naturschutz war Stefan Bauernfeind die waldangepasste Jagd ein besonderes Anliegen. Sein langjähriger Einsatz für den naturnahen Wald hat das Revier Thaining unter Fachleuten und als Ausbildungsstätte überregional bekannt gemacht. Für seine Verdienste im Wald und für den Naturschutz wurde er vom Bund Naturschutz in Bayern 2017 mit der Karl-Gayer-Medaille ausgezeichnet.

Tim Brommer freut sich über die Übertragung eines "gut geführten und geordneten Forstreviers“, wie er sagt. Mit viel Motivation wolle er die vielfältigen Aufgaben angehen: Waldumbau, Pflanzungen, Naturschutzmaßnahmen und die Jagd für waldverträgliche Rehwildbestände nennt er als Beispiele

Schlechte Nachrichten für Brennholzinteressenten

"Die größte Herausforderung ist der Klimawandel und den Wald möglichst fit für die Zukunft zu machen“, sagt Brommer. Erreichbar ist das Revier weiterhin über die Telefonnummer 08194/8492 zu den bisherigen Sprechzeiten jeweils Donnerstag von 14 bis 16 Uhr (Weiherweg 3, 86943 Thaining).

Für die Brennholzkäufer hat der Forstbetrieb jedoch eine schlechte Nachricht: "Das lieferbare Holz ist zum großen Teil bereits an langjährige Stammkunden in konstanten Mengen vergeben worden." Die aktuell enorme Nachfrage könne unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit leider bei Weitem nicht bedient werden, betont Forstbetriebsleiter Robert Bocksberger. (AZ)