Fußball: Der MTV Dießen will Zurück zum Erfolg

MTV-Herren wollen am Sonntag drei Punkte von Perchting an den Ammersee bringen.

Nachdem die Erste Mannschaft des MTV Diessen am vergangenen Sonntag zu Hause ihre erste Saisonniederlage hinnehmen musste, will das Team am kommenden Sonntag, 18. September, um 15 Uhr auswärts in Perchting wieder zurück in die Erfolgsspur finden und drei Punkte mit an den Ammersee bringen.

„Wir haben trotz der Niederlage viele gute Ansätze gezeigt und wollen diese diesmal auch wieder in Punkte ummünzen“, blickt MTV-Trainer Philipp Ropers positiv auf das Spiel.

Das letzte Mal trafen Dießen und Perchting in der Spielzeit 2018/2019 aufeinander. Damals holte der MTV aus den zwei Duellen immerhin vier Punkte, der TSV stieg jedoch am Ende in die Kreisklasse auf und spielt seitdem dort.

Starke Gastgeber warten auf die Dießener Fußballer

In der laufenden Saison stehen die Gastgeber zwar nur auf dem siebten Tabellenplatz und damit drei Ränge hinter den Dießener Fußballern, gelten aber als heimstark und holten dort auch alle ihre bisherigen sechs Punkte. Die Mannschaft vom Ammersee ist also gewarnt und vorbereitet.

„Wir haben sehr stark trainiert und werden alles geben, um am Sonntag zurückzuschlagen“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor.

Lesen Sie dazu auch

Die Fußballer der zweiten Mannschaft des MTV Dießen wollen nach drei kampflos erhaltenen Punkten schon einen Tag, am Samstag, 17. September, vorher ab 13.15 Uhr in Reichling wieder auf dem Platz gewinnen, und damit ihre Tabellenführung festigen. (AK)