Fußball: Der MTV ist in der Kreisklasse gut angekommen

Die Erste Mannschaft des MTV Dießen schlägt sich in der Kreisklasse bislang gut. Gegen Penzberg gelingt dem Team vom Ammersee nach einer intensiven Partie zumindest ein Unentschieden.

Am Samstagnachmittag trat die Erste Mannschaft des MTV Dießen auswärts in Penzberg an und nahm nach einer intensiven Partie und einem 1:1-Endstand einen Punkt mit an den Ammersee.



„In der ersten Halbzeit war Penzberg besser und unsere Führung zur Pause etwas glücklich“, bilanzierte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Abpfiff. „In der zweiten Halbzeit haben wir in einigen Situationen leider die Entscheidung verpasst und dann in der Schlussphase den Ausgleich kassiert“.



Die Dießener taten sich zu Beginn schwer, zu ihrem Spiel zu finden. Penzberg hatte in der Anfangsphase deutlich mehr vom Spiel und einige Abschlüsse, ohne dabei jedoch richtig gefährlich zu werden. In der 25. Minute ging das Team vom Ammersee dann nach starker Vorarbeit von Michael Sedlmeier und eiskaltem Abschluss von Moritz Loh etwas überraschend mit 0:1 in Führung. Die Gastgeber scheiterten kurz danach mit einem wuchtigen Freistoß an der Querlatte, waren nach dem Gegentreffer aber nicht mehr so spielbestimmend wie zuvor.

Ein etwas überraschender Führungstreffer



Nach der Pause trat der MTV verbessert auf und hätte in mehreren Szenen das vorentscheidende 0:2 erzielen können, scheiterte jedoch immer am letzten Pass oder im Abschluss. Die Defensive hielt den immer mehr auf den Ausgleich drängenden Penzbergern lange stand, bis es kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit doch noch im Dießener Kasten einschlug. Die Nachspielzeit konnte keines der beiden Teams zu einem weiteren Treffer nutzen und so blieb es bei der Punkteteilung.



„Wir sind mit den beiden Unentschieden gut in der Kreisklasse angekommen, auch wenn jeweils sogar mehr drin gewesen wäre. Nächste Woche wollen wir die ersten drei Punkte“, richtete Ropers den Fokus auf das nächste Heimspiel am kommenden Sonntag um 14:00 gegen die SG Antdorf/Iffeldorf.



Die Zweite Mannschaft des MTV war am vergangenen Wochenende spielfrei, greift am kommenden Sonntag ebenfalls zu Hause wieder ins Geschehen ein und empfängt um 16:00 den SV Kinsau. (AK)

