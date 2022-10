Fußball: Eine umkämpfte Partie und ein bewegender Moment in Dießen

Nach Remis von Dießens Fußballdamen gegen Saaldorf wartet der nächste kernige Gegner. Ein Ereignis bewegt Trainer Nico Weis und das Team bei dem Spiel besonders.

In der Bezirksoberliga trennten sich die Fußballerinnen des MTV Dießen und des SV Saaldorf in einer umkämpften Partie am Ende verdient 2:2-Unentschieden. Den besseren Auftakt in das Match hatten die Gäste erwischt, denn schon mit dem ersten Angriff ging der SV Saaldorf durch Marina Aglassinger mit 0:1 in Führung. Doch schon nach sechs Minuten glich der MTV aus. Katharina Schultheiß blockte ein Zuspiel perfekt in den Raum für Andrea Bichler, die mit Tempo antrat und den Ball zum 1:1 an der Torhüterin vorbeischob. Das Spiel blieb in der ersten Hälfte sehr zerfahren, wobei der SV Saaldorf deutlich besser ins Spiel fand und sich ein klares Chancenplus erspielen konnte. Nicht unverdient gingen die Gäste folgerichtig nach einer halben Stunde erneut in Führung. Katrin Zellner legte quer auf Maria Tsaklidou, die nur noch abstauben musste.

Dießens Rückkehrerin trifft zum Ausgleich

In der zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeberinnen endlich ein anderes Gesicht und gingen mit viel Engagement auf den Platz. Nach und nach erspielte sich das Team von Coach Nico Weis ein Übergewicht im Mittelfeld und kam zu guten Torchancen. Comebacker Steffi Köhler und Kapitän Maria Breitenberger scheiterten jeweils knapp nach Eckbällen von Julia Stapff. Die Gäste kamen nur noch selten zu Torabschlüssen. Es dauerte dennoch bis zur 84. Minute, ehe der erlösende Ausgleichstreffer fiel. Andrea Bichler setzte sich über die rechte Seite durch, flankte auf Steffi Köhler, die den Ball direkt nahm und aus 16 Metern zum 2:2 Ausgleich in den Winkel traf. Nur zwei Minuten später segelte ein Freistoß von Stapff Zentimeter am Pfosten vorbei, auf der anderen Seite hatte auch Saaldorf in der Nachspielzeit nochmal eine große Torchance. Am Ende blieb es bei einem gerechten Unentschieden.

„Wir sind wirklich nicht gut ins Spiel gekommen, die erste Halbzeit war mehr oder weniger zum Vergessen“, haderte Coach Weis nach dem Spiel. „Danach haben wir es wirklich gut gemacht, die Mädels haben viel Herz und Leidenschaft gezeigt und sich mit dem Ausgleich belohnt.“ Für den Coach und das Team ein ganz besonderer Moment, Steffi Köhler hatte zum ersten Mal nach 16 Monaten wieder das MTV Trikot getragen. Das Angriffstrio Bichler/Breitenberger/Köhler (Wild) hatte in den ersten drei Landesligajahren zusammen 96 Tore für den MTV erzielt. Nächste Woche wartet mit der DJK Traunstein der nächste kernige Gegner auf die MTV-Damen. (AK)

