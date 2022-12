Utting

13:00 Uhr

GAL Utting will Geflüchteten leere Gemeindewohnungen zur Verfügung stellen

Plus Nach der Kritik aus dem Helferkreis ist im Uttinger Gemeinderat von "beschämenden" Zuständen im "Seefelder Hof" die Rede. Ein Gemeinderat hat eine Idee.

Von Dagmar Kübler

Bereits in der Bürgerversammlung hatte die Unterbringung von Geflüchteten im "Seefelder Hof" in Utting für Diskussionen gesorgt. Helferinnen sprachen von erbärmlichen Wohnverhältnissen, gerade für Familien mit Kindern, die ohne Privatsphäre in nur einem Zimmer zusammenleben müssten. Sie verwiesen aber auch auf defekte Sanitäranlagen und vor allem den Mangel an Ehrenamtlichen als Vorbilder und Anleiter für ein Leben in Deutschland. In den vergangenen Jahren sei der Helferkreis stark geschrumpft, berichteten die ehrenamtlichen Helferinnen Barbara Schiller, Uschi Zenker sowie Monika Scheidler von der Caritas.

