Gebietsreform: Kreis Weilheim-Schongau plant Ausstellung

Den Landkreis Weilheim-Schongau gibt es seit 50 Jahren. Für eine geplante Ausstellung sucht das Landratsamt nun Exponate.

Am 1. Juli feiert der Landkreis Weilheim-Schongau sein 50-jähriges Bestehen. Für dieses Jubiläum plant das Landratsamt eine Ausstellung über die vergangenen 50 Jahre. Diese Ausstellung soll von interessanten Menschen, Geschichten und Exponaten aus dem Landkreis leben, heißt es in einer Mitteilung. Es ist geplant, diese Ausstellung an verschiedenen Standorten des Landkreises zu zeigen.

Dafür sucht das Landratsamt nach Persönlichkeiten, Geschichten und Gegenständen, die die Geschichte des Landkreises Weilheim-Schongau in Kunst, Sport, Politik, Film, Musik oder Wissenschaft wiedergeben. Dies können unter anderem Menschen sein, die einen besondere/n Beruf, Leidenschaft oder Funktion haben oder sich durch eine Leistung im Landkreis oder über seine Grenzen hinaus, eingebracht haben beziehungsweise einbringen. Interessant wären auch Kuriositäten oder skurrile Geschichten, die herausragend sind oder zum Schmunzeln anregen. Nicht zuletzt werden Exponate, Zeitungsausschnitte und private Bilder gesucht, die diese vergangenen 50 Jahren illustrieren und wie Arbeit, Mobilität, Stil, Freizeit und Kultur in dieser Zeit im Landkreis Weilheim-Schongau stattfanden.

Die Themenpalette für die Ausstellung zur Gebietsreform ist groß

Das Landratsamt bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe: Wer einen interessanten Menschen kennt, der aus dem Landkreis stammt und diese Voraussetzungen erfüllt, wird um eine Kontaktaufnahme gebeten vor allem jedoch, falls jemand Exponate, Bilder oder Ähnliches aus den Themenbereichen Menschen, Mobilität, Technik, Architektur, Brauchtum und Kommunikation besitzt und bereit wäre, dies als Leihgabe und zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. (ak)

Kontakt kann über die Pressestelle des Landratsamts Weilheim-Schongau per Mail an pressestelle@lra-wm.bayern.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0881/681-1399 bis zum 11. März aufgenommen werden.

