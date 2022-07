Ammersee

Gemeinde baut 17 neue Wohnungen mitten in Raisting

Die Visualisierung zeigt die Ansicht der in der Raistinger Ortsmitte geplanten Wohnanlage von Süden.

Plus Für die Wohnanlage „Soziales Wohnen beim Probst“ in Raisting st jetzt die Planung beschlossene Sache. Das Angebotrichtet sich an Normalverdiener. Bis die Investition refinanziert ist, werden einige Jahrzehnte vergehen.

Von Alfred Schubert

Für das knapp 1900 Quadratmeter große gemeindeeigene Grundstück nördlich der Raistinger Pfarrkirche waren schon mehrere Projekte geplant. Die Seniorenresidenz, die jetzt weiter nördlich steht, sollte hier gebaut werden, und danach ein Heim für Asylbewerber. Im dritten Anlauf wurde eine Wohnanlage mit Mietwohnungen für Normalverdiener geplant. Dieses Vorhaben wird jetzt konkret. In seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch hat der Gemeinderat den Entwurf des Architekturbüros Dr. Klaus Pilz gebilligt und beschlossen, die Baugenehmigung zu beantragen.

