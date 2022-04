Ammersee

Gemeinden am Ammersee planen gemeinsame Sicherheitswacht

In Dießen, Utting und Schondorf könnten bald Mitarbeiter der Sicherheitswacht unterwegs sein. Mit Schondorf hat sich nun der erste Gemeinderat dafür ausgesprochen.

Plus Der Dießener Polizeichef stellt das Konzept einer Sicherheitswacht im Schondorfer Gemeinderat vor. Es werden Bedenken, aber auch Zustimmung geäußert. Wie die Situation rund um den Bahnhof in Dießen ist.

Von Christian Mühlhause

Vandalismus, Probleme mit Jugendgruppen oder auch ein kürzlich erfolgter Übergriff auf eine Zirkusfamilie in Schondorf sorgen in den Ammerseegemeinden für Unmut. Dießen, Schondorf und Utting werden dieser Entwicklung nun womöglich dadurch begegnen, dass eine Sicherheitswacht gegründet wird, wie sie schon in Landsberg, Kaufering und Geltendorf im Einsatz ist. Über das Konzept informierte Dießens Polizeichef Alfred Ziegler jetzt im Schondorfer Gemeinderat, wo er sich vielen kritischen Fragen stellen musste.

