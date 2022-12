Gemeinderat beschließt Ankaufsrecht auf Prix-Gelände in Schondorf

Der Schondorfer Gemeinderat bessert bei Regeln für günstig verkauften Wohnraum nach. Für viel Unmut im Dorf sorgt das Vorgehen eines Bürgermeisterkindes.

Es war der große Aufreger in Schondorf in den vergangenen Wochen: Wohnraum auf dem Prix-Gelände wurde deutlich unter Marktwert an ausgewählte Bewerber verkauft, und zwei Kinder von Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) kamen zum Zug. Eines stellte zudem eine Vermietungsanzeige in einem Internetportal ein, statt einzuziehen.

Die Gemeinde am Ammersee hatte ein Bewerberverfahren durchgeführt und über ein Punktesystem eine Reihenfolge ermittelt. Bewerben konnte sich "ortsverbundene Bevölkerung mit besonderem Bedarf." Diese Formulierung wählte Schondorf, weil die Europäische Union Einheimischenmodelle vor einigen Jahren untersagte, aber eine Vereinbarung zwischen Bayern und der EU Schlupflöcher bietet. Gekoppelt an die Vergabe ist eine Selbstnutzung für mindestens 15 Jahre. Ausnahmen wie einer Vermietung oder einem Verkauf hätte der Gemeinderat zustimmen müssen.

Schondorf will weiter Ausnahmen zulassen

Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen hat das Schondorfer Ratsgremium nun in nicht öffentlicher Sitzung bei den Regeln nachgebessert. Folgender Grundsatzbeschluss wurde laut Pressemitteilung der Kommune gefasst: "Wohnungen und Reihenhäuser wurden zur Eigennutzung an die ortsverbundene Bevölkerung mit besonderem Bedarf vergeben. Als Sanktion bei Verstößen gegen den geschlossenen Vertrag, übt die Gemeinde das Ankaufsrecht aus. Lediglich in atypischen Einzelfällen, in denen der Ankauf eine unbillige Härte darstellt, kann die Gemeinde der Vermietung an berechtigte Personen zustimmen." Auf Nachfrage sagt Schondorfs Geschäftsstellenleiterin Sandra Meissner, dass es sich bei "unbilliger Härte" um einen stehenden Rechtsbegriff handle und im Einzelfall geprüft werden müsse, ob diese vorliege.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde wegen persönlicher Beteiligung des Bürgermeisters, Alexander Herrmann, vom Zweiten Bürgermeister Martin Wagner geleitet.

